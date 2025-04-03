В Санкт-Петербурге задержали борца с электросамокатами, уничтожившего 10 СИМ

В Санкт-Петербурге задержали борца с электросамокатами. Как пишет «Фонтанка», он пытался уничтожать их с помощью огня.

По данным издания, оперативники разыскивали его уже на протяжении нескольких дней. 30 марта от его действий пострадали 10 средств индивидуальной мобильности.

Свою причастность мужчина не отрицал. Ярость в отношении самокатов он объяснил алкогольным опьянением и общим недовольством жизнью. Для ее вымещения он выбрал несколько транспортных средств неподалеку от дома, в котором живет.

Борца в прошлом уже судили за грабежи и кражи.

Ранее мы писали о том, что жительница Ангарска получила год ограничения свободы за наезд на ребенка на электросамокате.