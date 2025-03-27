В Санкт-Петербурге за взятку задержали сына комментатора Николая Озерова

Сын легендарного советского теннисиста и спортивного комментатора Николая Озерова задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, преступление он совершил в тот период, когда руководил администрацией одного из подмосковных населенных пунктов. Как удалось установить журналистам, ранее Озеров-младший находился в федеральном розыске, дело было возбуждено еще в 2018 году.

В настоящий момент мужчина содержится под стражей. Позднее его планируют этапировать в СИЗО № 1.

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