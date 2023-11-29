В Санкт-Петербурге трупы мужчины и женщины нашли в квартире из-за лающей собаки

В Санкт-Петербурге тела мужчины и женщины нашли в квартире из-за лающей собаки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в полицию обратились жители одного из домов в Петродворцовом районе. Они признались, что продолжительное время не встречали соседей, однако в их квартире лаяла собака, работал телевизор и были открыты окна. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и вскрыли дверь.

Оказавшись в квартире, спасатели нашли в ней тела супружеской пары без внешних признаков насильственной смерти. Рядом с покойниками лежали бутылки с неизвестной жидкостью, которые забрали на экспертизу.

Трупы доставили в морг для установления точной причины смерти. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровске были найдены трупы пятилетнего мальчика и его матери. Уточняется, что их тела обнаружили в разных местах – труп ребенка находился в квартире на Волочаевской улице, а женщины возле дома.