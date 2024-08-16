В Петербурге женщина выкупила за 250 тыс. рублей мужа, которого удерживали силой

В Санкт-Петербурге женщина выкупила у неизвестных людей мужа – его избили и удерживали силой. Супруга перевела преступникам 250 тыс. рублей.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, 34-летнего мужчину из Нижнего Новгорода избили, заставили сесть в машину и увезли в другой регион. В Петербурге он связался с неизвестными и стал жертвой преступной схемы.

Похитители требовали за освобождение четверть миллиона рублей. Тогда мужчина обратился за помощью к жене-фотографу. Она собрала необходимую сумму и перевела деньги. Ее мужа отпустили, доставили в Ленинградскую область, он встретился с женой.

Пара подала заявление в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Урале женщина частично поседела после вызова мужа в военкомат.