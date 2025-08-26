В Санкт-Петербурге ревнивая женщина вместо машины бывшего разгромила чужое авто

В Санкт-Петербурге ревнивая девушка хотела отомстить бывшему, разгромив его автомобиль. Однако она перепутала цели и нанесла ущерб чужому имуществу.

Как сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец», инцидент произошел в Колпино, на улице Октябрьская. Находясь в нетрезвом состоянии, девушка подошла к одной из припаркованных машин, поцарапала двери, порезала ножом шины и разбила молотком лобовое стекло, нанеся по нему в общей сложности 14 ударов. Также пострадали фары.

Но оказалось, что автомобиль принадлежал не ее экс-супругу, а совершенно другому человеку. Просто машины были одной марки и одного цвета. Когда владелец иномарки через несколько часов увидел изуродованное авто, он сообщил о вандализме в полицию.

Теперь ревнивице предстоит оплатить хозяину поврежденного авто ремонт на сумму 90 тысяч рублей. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и ей может грозить до двух лет колонии.

Ранее в Приморье двое детей серьезно пострадали после ДТП с 13-летней девочкой за рулем.