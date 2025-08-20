Двое детей находятся в тяжелом состоянии: в Следкоме раскрыли подробности ДТП с 13-летней девочкой за рулем

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Приморском крае. За рулем автомобиля, который попал в аварию, находилась 13-летняя девочка. С ней в салоне были еще четверо несовершеннолетних, двое из которых сейчас в тяжелом состоянии, передает Тelegram-канал СУСК России по региону.

ДТП произошло в Дальнереченске. Всего в автомобиле находились семь человек. Один из них погиб — мужчина 1992 года рождения. Все остальные попали в больницу.

Школьница, которая сидела за рулем авто, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Уголовное дело после ДТП возбудили в отношении ее матери по статье о причинении смерти по неосторожности.

