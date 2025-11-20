В Санкт-Петербурге пьяная мать задушила младенца и спрятала сумку с телом в диван

В Санкт-Петербурге женщина задушила младенца и спрятала тело в сумку, затем в диван. Ребенка обнаружил отец. Об этом сообщает Telegram-канал Главного Следственного управления СКР по Петербургу.

Трагедия произошла в Апраксином переулке. Вечером 19 ноября отец ребенка вернулся в квартиру, где в ходе осмотра обнаружил тело младенца с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, мать девочки, находясь в нетрезвом состоянии, задушила свою дочь 2025 года рождения и спрятала сумку с телом младенца в диван. После совершения злодеяния женщина попыталась скрыться, однако правоохранителям удалось ее задержать.

Против нее возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются причины и условия случившегося.

«Следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Также выяснилось, что женщина состояла на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В связи с этим следствием будет дана правовая оценка бездействию ответственных должностных лиц.

