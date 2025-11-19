В Екатеринбурге пьяная мать убила четырехмесячного ребенка, укачивая в кроватке

В Екатеринбурге передали в суд дело о причинении смерти по неосторожности по факту убийства матерью четырехмесячного ребенка. Установлено, что женщина была пьяна в момент происшествия.

Подробности сообщает E1.ru.

Дело жительницы Екатеринбурга будет рассматривать Чкаловский районный суд.

Следствие выяснилось, что в начале августа 2025 года женщина слишком сильно раскачивала кроватку с младенцем. В результате малыш выпал в подвижной борт и ударился. Травма оказалась смертельной. В день трагедии мать была пьяна.

Ранее сообщалось, что в Туве двухлетний мальчик остался под присмотром пьяного отца и замерз насмерть. Ребенка обнаружили утром без признаков жизни в пристройке дома.