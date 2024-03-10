В Санкт-Петербурге поссорившиеся сожители устроили перестрелку

В Санкт-Петербурге накануне утром поссорившиеся сожители устроили потасовку со стрельбой у станции метро «Владимирская». Об этом пишет 78.ru.

Как сообщается, около 11:30 в результате конфликта 44-летняя безработная женщина не менее двух раз выстрелила из охолощенного автомата в сторону своего 41-летнего сожителя, который также нигде не работает. Мужчина же произвел не менее двух выстрелов из светозвукового пистолета в сторону женщины.

Впоследствии влюбленные были доставлены в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы. Сожителей поместили в изолятор, оружие у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Уточняется, что стрелявший мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством и грабеж. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что жительница Санкт-Петербурга обнаружила в сдаваемой квартире сильно избитую девушку.