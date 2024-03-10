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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 10 марта 2024, 11:08
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Пришла проверить жилище: петербурженка обнаружила в сдаваемой квартире сильно избитую девушку

Арендаторы оставили петербурженке сюрприз в виде избитой девушки, окурок и серьги.
Пришла проверить жилище: петербурженка обнаружила в сдаваемой квартире сильно избитую девушку

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения девушки в одной из съемных квартир Северной столицы. Ее обнаружила в тяжелом состоянии хозяйка жилища, передает 78.ru.

Петербурженка обратилась в полицию накануне, 9 марта, вечером. Она сообщила стражам порядка, что обнаружила у себя в квартире в Московском районе неприятный сюрприз — до полусмерти избитую девушку. Жилище, где была сделана страшная находка, сдавалось женщиной в аренду.

В итоге правоохранители и медики прибыли по указанному адресу. Пострадавшую девушку госпитализировали со множественными повреждениями: черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и внутричерепной гематомой. Сейчас она находится в реанимации.

С места избиения полицейские изъяли отпечатки пальцев, смывы крови, серьгу и окурки. Они приступили к выяснению деталей инцидента.

Ранее в Томске малолетние хулиганы избили мальчика в больнице. Затем они сломали нос его матери, которая пришла разбираться.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
девушка
квартира
аренда