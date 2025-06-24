В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого человека, подозреваемого в осквернении Знамени Победы

В Санкт-Петербурге на молодого человека завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после того, как он предположительно осквернил Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Уточняется, что вечером 22 июня граждане сообщили правоохранительным органам, что в Кировском районе неизвестные сорвали со стены дома копию Знамени Победы. Его оставили лежать на земле. Инцидент произошел на углу дома №7 по ул. Танкиста Хрустицкого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток, чье имя не раскрывается. При задержании в его квартире силовики обнаружили предметы, говорящие о том, что молодой человек привержен к идеологии нацизма.

Ранее «Страсти» писали о том, что правоохранительные органы начали проверку в отношении 17-летней жительницы Пензы, которая на камеру сожгла свой паспорт.