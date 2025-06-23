Сожгла паспорт и призналась в любви к Родине: полиция начала проверку в отношении 17-летней девушки из Пензы

17-летняя девушка из Пензы сожгла на камеру свой паспорт. В отношении нее правоохранители уже начали проверку, не помогли даже запоздалые оправдания, пишет «Абзац».

Все случилось, когда подросток в компании своих подруг устроила безудержное веселье с употреблением спиртных напитков. Позже, в самый разгар вечеринки, когда алкоголя в организме чересчур смелой пензенки было больше нормы, она решила поджечь свой паспорт. И не придумала ничего лучше, чем запечатлеть весь процесс на видео и выложить в Сеть.

После этого ей стали поступать угрозы. В частности, девушку предупреждали, что за столь безрассудную выходку к ней придут силовики. На это юная жительница Пензы начала признаваться в любви к России, заявляя, что сожженный документ был ненастоящим.

«Я люблю свою страну, уважаю. Это был фейк. Это паспорт просто левый. Мы не знали, что вот это все вот в это [массы] пойдет».

Кроме того, сопровождая свою речь нецензурными словами, она с уверенностью заявила, что полиция ее не найдет. Однако, как пишет издание, выйти сухой из воды, девушке не удалось. Правоохранительные органы все же начали проверку инцидента.

Ранее мы писали о том, как 18-летняя жительница Кемеровской области, которая учила курить маленького сына, сожгла паспорт и сняла это на видео.