В Санкт-Петербурге погибла опытная экстремалка, сорвавшись с 90-метровой высоты

В Санкт-Петербурге погибла опытная экстремалка, которая сорвалась с 90-метровой высоты при попытке сделать фото на недостроенной котельной. Обстоятельства смерти женщины приводит РЕН ТВ.

По данным издание, Елизавета Гущина поднялась на трубу заброшенной котельной по лебедке с помощью сына. Она планировал совершить очередной прыжок с вершины здания, которое считается одним из популярных мест среди петербургских роуп-джамперов.

В Сети можно найти множество видео, на которых Елизавета прыгает с этой же трубы. Однако последняя попытка покорить 88-метровую вершину оказалась трагичной.

Находясь на высоте, Гущина перезакрепила трос, но не подготовила оборудование. Она подошла к краю, чтобы сделать эффектное фото, но поскользнулась на мокрой доске и сорвалась. Женщина скончалась на месте.

Также сообщается, что за день до трагедии Елизавета совершила четыре успешных прыжка. Она увлеклась роуп-джампингом давно, при этом забиралась и на более высокие объекты.

Елизавета состояла в клубе, организовывающем прыжки в Павловске. Там сообщили, что день гибели экстремалка прыгала со своим оборудованием.

«Она ничего не покупала, не было никакой покупки коммерческой. Большая трагедия для всех для нас, мы очень сильно переживаем», — сказал гендиректор клуба.

