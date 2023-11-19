В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после употребления алкоголя

15-летний подросток выпил слишком много алкоголя и попал в реанимацию. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября.

На компанию шумных подростков пожаловался мужчина. Когда на место приехали правоохранители, мужчины обнаружили пьяного 15-летнего парня.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам врачей, этанол оказал на него токсическое воздействие, пишет РЕН ТВ.

Правоохранители выяснили, что подросток живет в полной семье, у него есть старший брат и младшая сестра. В отделе по делам несовершеннолетних он не состоит.

Напомним, ранее мы писали, что в Забайкалье подросток с психическим расстройством избил дедушку чайником и бросил кота о стену. Сейчас 13-летний мальчик находится в специализированном учреждении. Тем не менее правоохранители в рамках проверки уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.