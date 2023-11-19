Подросток с психическим расстройством избил дедушку чайником и бросил кота о стену

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту избиения пожилого мужчины и жесткого обращения с животными в Забайкальском крае. В совершении преступлений заподозрили подростка, передает 75.мвд.рф.

Стражи порядка узнали о противоправных действиях в отношении животных еще 24 октября. Им поступило сообщение с просьбой привлечь несовершеннолетнего живодера к ответственности, который на видео кинул кот о стену.

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что школьник обращался жестоким образом и со своим дедушкой — он угрожал пожилому мужчине, а также бил его по ногам чайником.

Мальчик, совершивший все эти проступки, состоит на учете с психическим расстройством. Сейчас он находится в специализированном учреждении. Тем не менее правоохранители в рамках проверки уже назначили судебно-медицинскую экспертизу. А мать несовершеннолетнего была привлечена к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Новосибирской области подросток избил 11-летнюю девочку. После нападения школьнице пришлось питаться через трубочку.