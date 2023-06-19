В Москве 50-летний отец избивал и морил голодом 11-летнего сына

В Москве задержали 50-летнего мужчину, который на протяжении долгого времени истязал своего маленького сына. Он избивал мальчика, морил голодом и не давал ему еды. Об этом стало известно Телеграм-каналу SHOT.

О происходящих страшных событиях в семье рассказала крестная ребенка. По ее словам, все началось с развода его родителей. Они официально расторгли брак, но продолжили жить вместе. Россиянин неоднократно дома избивал бывшую супругу и 11-летнего школьника, поэтому в какой-то момент они решились на побег.

Перебрались мать с сыном к бабушке, но почти сразу стали получать угрозы от отца семейства. Он требовал их вернуться и заявлял, что, если они этого не сделают, он опубликует интимные фото супруги в Сети, а ребенка изуродует.

Через время женщина умерла, а мальчик вновь вернулся под опеку отца. После этого ситуация ухудшилась. Побои не прекратились, и он стал еще морить школьника голодом, не давал ему спать. В какой-то момент ребенку вновь удалось сбежать к бабушке, и тогда уже началось разбирательство. Крестная обратилась в полицию, зафиксировал все синяки и травмы, и потребовала наказания для деспота.

На сегодняшний день известно, что мужчину лишили опеки и задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

Ранее в Москве неоднократно судимый педофил изнасиловал девочку в парке. После совершенного преступления мужчина скрылся, но его все равно удалось задержать.