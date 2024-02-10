В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе обнаружили самодельную взрывчатку

В Санкт-Петербурге на металлургическом заводе нашли самодельное устройство с 2 кг мощной взрывчатки. Уточняется, что бомбу спрятали рядом со складским помещением. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне был обнаружен подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой. На место сразу направились экстренные службы.

После изъятия опасной находки выяснилось, что внутри находился тетрил — мощное взрывчатое вещество. Туда же была вмонтирована зажигательная трубка.

Сообщается, что в настоящее время выясняется, кто пронес опасный пакет на территорию. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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