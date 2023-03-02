В Санкт-Петербурге мужчина в черном трогает пассажирок метро за интимные места

В метрополитене Санкт-Петербурга небритый мужчина в черном трогал молодых пассажирок за интимные места. Об этом сообщается на сайте Невские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К полицейским на станции «Беговая» обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что неизвестный в вагоне поезда между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская» трогал ее и трех других пассажирок за интимные места.

Сам подозреваемый вышел на станции «Василеостровская». По известным данным, у мужчины азиатская внешность, рост – 165-170 сантиметров.

По словам пострадавшей, он был небрит, а его одежда была полностью черная: куртка, шапка, штаны и ботинки.

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