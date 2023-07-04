В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 74-летнего пенсионера почти 3,5 млн рублей. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, потерпевший заявил о хищении денег 4 июля. Житель северной столицы признался: на протяжении нескольких недель ему звонил неизвестный и предупреждал о том, что его средства могут попасть в руки злоумышленников. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, вот почему пожилой мужчина не почуял опасности.

Пенсионера убедили перевести почти 3,5 млн рублей на указанный счет с целью их сохранения. Однако вскоре житель Санкт-Петербурга понял, что стал жертвой мошенников.

Как сообщает источник, заявление потерпевшего легло в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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