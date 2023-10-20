В Санкт-Петербурге мужчина скончался, съев шаверму. Мужчина ужинал уличной едой с подругой, однако девушка не почувствовала симптомов отравления.

Подробности сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник.

Трагедия произошла на Дачном проспекте. Доев шаверму, мужчина скончался.

Полиция считает, что смерть наступила из-за наркотиков. Точную причину установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина и ее восьмилетний сын съели арбуз и потеряли сознание. Сначала стало плохо мальчику – женщину в этот момент мыла плиту на кухне, но увидев случившееся, подбежала к сыну и упала рядом. Мать пришла в сознание по пути в больницу. Обоих доставили в реанимацию – им сделали промывание желудка.

Известно, что арбуз был куплен накануне происшествия с грузовика. Врачи также предположили, что виновата ягода – ее направили на экспертизу.