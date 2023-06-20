В Санкт-Петербурге мужчина попал в психиатрическую больницу после кражи иконы из храма. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел 19 июня. Тогда 51-летний местный житель пришел в храм, напал на священника и похитил икону. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. На него составили административный протокол, а после отправили в психиатрическую больницу. На данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

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