В Санкт-Петербурге мужчина обокрал девушку, но сдался полиции из-за чувств к ней. Об этом сообщает портал 78.ru.

В начале сентября 2023 года мужчина познакомился в кафе с девушкой. Немного пообщавшись, молодые люди отправились в гостиницу, в которой они провели вместе ночь. Проснувшись, 28-летний злоумышленник пожаловался на трудности и сообщил, что ему нужен временный телефон. Не почуяв опасности, девушка отдала ему в долг мобильный и планшет. Получив желаемое, мужчина обменял у метро гаджеты на более современную технику.

Спустя время местный житель почувствовал вину за содеянное. Он вернулся к любовнице и признался ей во всем. После этого девушка отправилась в полицию и написала на него заявление. По данным источника, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Москве на свадьбе у невесты украли все подаренные деньги. Подробности смотрите в этой статье.