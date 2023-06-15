В Санкт-Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя

Житель Петербурга облил бензином и поджег 85-летнего пенсионера. Половина тела мужчины была в ожогах, он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

15 июня в больницу был доставлен мужчина 1937 года рождения. У него были выявлены ожоги 2-3-й степени. Около половины тела было поражено. Известно, что пострадавшего поджег другой мужчина, предварительно облив его бензином.

Также известно, что пострадавший пенсионер был хозяином квартиры, которую снимали двое мужчин. Один из них заживо поджег старика.

В настоящий момент 52-летний подозреваемый пойман. Он находится в отделении полиции.

Другие обстоятельства преступления выясняются.

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