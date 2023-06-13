Коллекторы ошиблись адресом и подожгли дверь чужой квартиры в Москве

На улице Лобачевского в Москве коллекторы ошиблись адресом и сожгли дверь квартиры невиновного человека.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

На 22-м этаже соседи увидели прикрепленный к ручке входной двери одной из квартир шнур с гранатой. Они незамедлительно вызвали полицию. Как выяснилось впоследствии, граната была муляжом, поэтому опасности не представляла.

«Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых, задержали их в городе Санкт-Петербурге и для проведения следственных действий доставили в столицу», – сообщила Волк.

Задержанные оказались посредниками, которые согласились за определенную сумму запугать должника.

При этом, исполнители сразу же начали совершать ошибки — в начале они перепутали адрес, а далее, поднявшись на этаж в масках и перчатках, установили искусственную гранату, подожгли дверь и скрылись с места преступления.

Представитель МВД также добавила, что преступники снимали видео своих действий, которые в режиме реального времени отправляли заказчику. После сделанного, они скрылись на такси, где их ждал третий соучастник. Отмечается, что все их действия координировал некий организатор, который сейчас, предположительно, находится за пределами РФ.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Все трое подозреваемых были взяты под стражу.

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