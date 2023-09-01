В Санкт-Петербурге мать школьницы покусала полицейского на торжественной линейке

Жительница Санкт-Петербурга пришла 1 сентября в школу, где училась ее дочь, и укусила дежурного правоохранителя. Об этом сообщает 78.ru.

Все дело в том, что девочку оставили на второй год в 9 классе, несмотря на ее хорошую успеваемость. Мать ребенка утверждает, что хотела просто поговорить с директором, но та отказалась показывать ей соответствующий приказ. Тогда женщина вызвала полицейских.

«Когда я пришла уточнить, в каком классе мой ребенок должен учиться, директор сказала, что она осталась на второй год в 9-м классе, хотя у нее одни пятерки и четверки. Непонятно, на каком основании ученицу оставили на второй год и не перевели в 10-й класс», – рассказывает местная жительница.

Оказалось, что девочка просто не сдала ОГЭ, поэтому ее и оставили на второй год. Как передает инсайдер, мама не хотела, чтобы дочка появлялась на экзамене, поскольку он проходит под камерами.

Женщина пришла на праздничную линейку и просила показать ей соответствующие документы. Однако из-за торжественного мероприятия в честь Дня знаний никто не смог ей ничего разъяснить, а успокоить петербурженку попытался дежурный сотрудник полиции. По информации от источника, женщина укусила и побила его.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге родители школьников устроили потасовку с охраной на праздничной линейке.