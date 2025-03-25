В Санкт-Петербурге из Мойки достали вмерзший в лед труп

В Санкт-Петербурге 25 марта спасатели достали из реки Мойки близ Фонарного моста тело мертвого человека, вмерзшее в лед. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, на месте работают сотрудники полиции. Никакой информации о личности погибшего и причинах смерти пока нет.

Отмечается также, что к ситуации подключились сотрудники Следственного комитета.

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