Жительница Подмосковья упала и пять дней пролежала в квартире с умершим мужем

Жительница Подмосковья пять дней провела в квартире с умершим мужем. Женщина потеряла сознание, упала и не смогла встать. Ее нашли в полубессознательном состоянии. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло в Протвино с супругами, которые раньше были физиками-ядерщиками и работали в институте физики высоких энергий. Муж 69-летней женщины умер. Когда она это поняла, что от стресса упала в обморок и уже не смогла подняться. У нее не получилось вызвать экстренные службы. С 8 марта пара перестала выходить на связь.

Родственники супругов приехали в Подмосковье только вечером 17 марта. Жительница была в тяжелом состоянии и находилась на полу между кухней и коридором. Ее покойный муж был на диване.

Эксперт предположил, что глава семейства умер во сне 12 или 13 марта от сердечного приступа. А его жена от шока упала и уже не смогла подняться. Медики сообщили, что ее госпитализировали с истощением и обезвоживанием. Идет борьба за ее жизнь.

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