В Санкт-Петербурге группа из четырех человек избила курьера за отказ покататься на его самокате

В Санкт-Петербурге трое молодых людей и девушка напали на курьера. Как сообщает НТВ, они хотели отнять у парня самокат, чтобы покататься.

Инцидент произошел на Купчинской улицы в Северной столице. 23-летний юноша обратился в полицию и сообщил, что на него напала группа из четырех человек, которые хотел забрать у него его рабочий транспорт. Но, когда получили отказа, они его избили.

Злоумышленников удалось задержать уже через час после обращения потерпевшего. Ими оказались два подростка 14 и 17 лет (младший из Липецкой области, старший — из Москвы), 23-летний житель Петербурга и 18-летняя девушка. Против них заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали о том, как на Казанском вокзале в Москве произошло нападение на 62-летнего дворника. По предварительным данным, бездомный мужчина несколько раз ударил спящего работника ножом в живот. Происшествие произошло около 4 часов утра.