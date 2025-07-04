На Казанском вокзале мужчина напал с ножом на спящего дворника

Ранним утром на Казанском вокзале в Москве произошло нападение на 62-летнего дворника. По предварительным данным, бездомный мужчина несколько раз ударил спящего работника ножом в живот. Об этом сообщает 360.ru.

Происшествие произошло около 4 часов утра. Нападавший, действуя из хулиганских побуждений, ранил человека, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший, гражданин Киргизии, был экстренно госпитализирован. Медики оказали ему необходимую помощь.

Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что пенсионерка забила кастрюлей подругу из-за растаявшего мороженого. Спор между женщинами возник из-за растаявшего мороженого.