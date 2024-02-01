В Санкт-Петербурге эскалатор зажевал девушку, ехавшую на нем сидя

В метро Санкт-Петербурга эскалатор зажевал куртку девушки, которая ехала сидя. Ей пришел на помощь молодой человек.

Подробности сообщает Telegram-канал 112.

Источник опубликовал видео инцидента. Из него следует, что девушка засиделась на эскалаторе и не заметила, как подол куртки ушел на второй круг. На помощь пришел ехавший следом парень.

Известно, что в отношении дежурной по эскалатору начали служебную проверку. Она не отреагировала оперативно на нештатную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика. В момент происшествия ребенок находился на нем один. На место вызвали медиков, они выявили закрытый оскольчатый перелом стопы. Не исключалось, что потребуется ампутация пальца на ноге.