В Санкт-Петербурге 22-летний охранник конюшни изнасиловал девушку

В конюшне Санкт-Петербурга изнасиловали девушку. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия произошла 13 июня. Тогда дежуривший на территории конного куба парень напал с ножом на девушку и надругался над ней.

Через полтора часа после случившегося в полицию поступило заявление от потерпевшей на 22-летнего злоумышленника. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Ранее жительница Ленобласти обвинила возлюбленного в изнасиловании 8-летней дочери. Известно, что мужчина уже имеет судимость за кражу. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Ленобласти водитель иномарки не заметил свою двухлетнюю дочь и сбил ее.