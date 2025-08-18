В Москве трое кавказцев избили охранника заведения, не пройдя фейс-контроль

В Москве кавказцы набросились на охранника заведения после того, как он не впустил их внутрь. Действия мужчин попали на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал «Многонационал».

В видео заметно, что конфликт произошел во время прохождения фейс-контроля. Охранник одного из увеселительных заведений столицы остановил трех мужчин кавказской внешности и заявил, что не впустит их. Причину он не назвал, поэтому недовольные мужчины стали разговаривать с ним на повышенных тонах. По мнению кавказцев, им отказали в проходе из-за национальности.

Также камера зафиксировала, как трое мужчин наносили удары охраннику. Во время избиения секьюрити кто-то из очевидцев вызвал полицию.

Другие подробности случившегося пока не уточняются.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки напали на двойника Ленина. В полиции несовершеннолетние пояснили, что мужчина первый подошел с ним с просьбой дать деньги, а когда получил отказ, стал нецензурно выражаться.