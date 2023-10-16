Мошенники оставили пенсионерку без квартиры на Новом Арбате и 4 млн рублей

Телефонные мошенники заставили 69-летнюю жительницу Москвы продать квартиру на Новом Арбате и перевести деньги на «безопасный счет». Пожилая женщина поверила злоумышленникам, так как они «действовали» от имени главы Центробанка.

По данным Telegram-канала Baza, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился «сопровождающим из Центробанка». Своей жертве он рассказал об открытии новой программы «по спасению пенсионеров» и предупредил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а также завладеть ее квартирой в центре Москвы.

Чтобы спасти имущество, доверчивую пенсионерку убедили перевести все накопления на «безопасный счет», а квартиру срочно продать. В итоге 2 октября женщина получила от покупателей 21 млн рублей и передала курьеру, который назвал кодовое слово «Прага».

При этом пенсионерка уже после передала злоумышленникам еще 500 тысяч рублей. И только когда «сотрудники ЦБ» перестали выходить на связь, она обратилась в полицию. Общий ущерб составил 25 млн рублей.

Ранее мы писали, что отец певицы Большого театра Анастасии Бибичевой стал жертвой телефонных мошенников. 86-летний Юрий Баранов передал злоумышленникам 7 миллионов рублей, поверив, что дочь стала виновницей серьезной автомобильной аварии.