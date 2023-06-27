В Санкт-Петербурге девушка заставила мужчину расплатиться на АЗС, угрожая ножом

В Санкт-Петербурге на АЗС в Невском районе сотрудники Росгвардии задержали девушку с ножом, которая, пригрозив оружием, заставила мужчину расплатиться.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

26 июня на заправке на проспекте Большевиков сотрудники нажали тревожную кнопку, поскольку девушка, просившая сигареты и зажигалку, достала вместо кошелька нож и стала им угрожать. Позже на кассу подошел мужчина, который заплатил за ее покупки.

Наряд Росгвардии доставил девушку в полицию. Оттуда ее пришлось госпитализировать в больницу из-за неадекватного поведения.

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