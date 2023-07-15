В Санкт-Петербурге будут судить сына портнихи Аллы Пугачевой

В Санкт-Петербурге будут судить сына портнихи певицы Аллы Пугачевой – Якова Субботу. Его обвиняют в бандитизме и разбоях.

Подробности узнал сайт kp.ru.

Субботу считают причастным к созданию «банды черепашек ниндзя», которая обчищала банки и магазины северной столицы. Первое дело налетчиков относится к 2012 году – жертвой стал ювелирный магазин.

К каждому преступлению они тщательно готовились. В распоряжении налетчиков были пистолеты и автоматы, но их ни разу не пришлось применять.

Суббота является сыном Любови Аксеновой – она шила наряды для многих звезд, а главное – для Пугачевой. Для певицы Аксенова стала настоящей подругой, не просто швеей.

Их знакомство произошло в Москве, когда Аксенова была уже довольно известной. В то время портниха состояла во втором браке с доктором – однажды мать Пугачевой пришла к нему на прием. Во время разговора она обмолвилась, что срочно нужно сшить наряд. Мужчина позвонил супруге, и та взялась за работу. Наряд так понравился матери Пугачевой, что она рекомендовала Аксенову певице.

Именно Аксенова придумала платья-балхоны, которые считали частью образа артистки.

Ранее стало известно, что Пугачева прибыла в Латвию, где арендовала виллу за 15 млн рублей. Элитное жилье занимает площадь 210 квадратных метра и расположено на второй береговой линии. Рядом есть теннисный корт, созданный по проекту известного архитектора, и даже концертный зал, внутри установлен бассейн, оборудован спа-комплекс.