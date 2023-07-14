Теннисный корт как дворец: Алла Пугачева отдыхает с шиком на вилле, которую сняла в Латвии

Певица Алла Пугачева арендовала виллу «Марта» в Латвии за 15 млн рублей в месяц и с шиком отдыхает в особняке. Элитное жилье занимает площадь 210 квадратных метра, отделано натуральным деревом вишни и груши, а теннисный корт спроектирован архитектором Мейнхардом фон Герканом и напоминает дворец. Подробное описание виллы приводит сайт Woman.ru.

По информации издания, на территории есть концертный зал и кинотеатр. Внутри дома большая гостиная и пять спален, библиотека, кухня. Вокруг дома сад с камнями и фонтан. Внутри есть спа-комплекс, турецкая баня и бассейн. Бассейн и джакузи оформлены золотой мозаикой, остальное – плиткой терракотового цвета и синим бразильским гранитом.

К вилле пристроен гараж. Теннисный корт на территории отличается от обычных и представляет собой творение архитектора. Вилла расположена на второй береговой линии.

Как пишет издание, Пугачева планировала приобрести виллу, но владелец недвижимости выставил слишком большую сумму.

В итоге Пугачева вынуждена арендовать дом, каждый год снимая одну и ту же виллу в Латвии. Неподалеку от нее живет подруга – певица Лайма Вайкуле.

Ранее мы писали, что Пугачева сняла виллу за 15 млн рублей. Прибалтийский риелтор подтвердил, что артистка уже приехала в дом с семьей. Вилла забронирована до конца лета. При этом на короткий срок ее не сдают – особняк сложно готовить к приезду новых гостей.