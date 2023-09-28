В Кемеровской области сын избил и взял 70-летнего отца и брата в плен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, мужчина запер родственников в подполе и заколотил дверь гвоздями. Спустя время пленники скончались.

Тревогу забила семья пропавших, когда те перестали выходить на связь. Тогда по адресу их проживания приехали полицейские. После вскрытия дома в комнатах были обнаружены следы крови, ведущие в погреб, в котором были найдены два мумифицированных тела. Рядом с ними лежали топор с гвоздями и кувалда. Предположительно, мужчин могли пытать.

Как сообщает источник, брата погибшего в сентябре 2023 года госпитализировали в психбольницу с параноидальной шизофренией. Уточняется, что его умерший родственник также состоял на учете в психдиспансере.

На данный момент решается вопрос о задержании злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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