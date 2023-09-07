Надругался восемь раз: 55-летний москвич развращал внучку на даче и в гостинице
В Москве задержан 55-летний инвалид, который восемь раз надругался над внучкой.
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В Москве задержали 55-летнего мужчину, который надругался над внучкой. Четвероклассница вспомнила о восьми эпизодах, которые случились на даче в Подмосковье и в гостинице.
Подробности сообщает сайт mk.ru.
Мужчину задержали 6 сентября. Весной мать девочки подала заявление в полицию в отношении тестя, когда узнала, что родственник проявляет к ребенку сексуальный интерес.
Дочь рассказала о восьми случаях надругательств. Мужчина уверял девочку, что его действия не несут негативного характера.
В отношении мужчины 5 месяцев проводили расследование. В итоге он признал вину. 6 сентября было возбуждено уголовное дело.
О задержанном известно, что он работал токарем, поваром и служил во флоте. Мужчина является инвалидом 3 группы. Он всегда отзывался о внучке с нежностью, но не ладил с матерью девочки. Родственники мужчины даже подозревали клевету со стороны женщины.
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