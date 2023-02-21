В Санкт-Петербурге 12-летняя школьница отравилась угарным газом, пока мылась в ванной

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка отравилась угарным газом во время приема ванны. Инцидент произошел в квартире на улице Зайцева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, школьница потеряла сознание, а ее мать вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Все случилось поздно вечером 19 февраля. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы нарушения установки и эксплуатации газового оборудования, изъята газовая колонка и сопутствующая техническая документация», – отмечают в ведомстве.

Ранее мы писали о том, как в Чите двухлетний ребенок получил отравление каплями для носа. По данным СМИ, пострадавшая не употребляла лекарство внутрь, капли ей закапала в нос мать. После этого ребенку стало плохо. Родители обратились за помощью к врачам. Девочку доставили в местную больницу.