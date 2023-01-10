Двухлетняя девочка отравилась каплями для носа в Чите

В Чите двухлетний ребенок получил отравление каплями для носа. Девочку доставили в местную больницу. Об этом пишет Chita.ru.

По данным издания, пострадавшая не употребляла лекарство внутрь, капли ей закапала в нос мать. После этого ребенку стало плохо. Родители обратились за помощью к врачам.

Медики диагностировали у девочки отравление, они положили ее в больницу, где она пробыла несколько дней. Сообщается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Но обстоятельства инцидента еще выясняются.

Ранее мы писали, как в Ленобласти девочка попала в реанимацию с сильными ожогами из-за лопнувшего чайника. Об инциденте сообщил источник в полиции. По его информации, в квартире лопнул стеклянный чайник с кипятком. В этот момент рядом находилась девочка.

У ребенка диагностированы ожоги лица и туловища первой и второй степени. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.