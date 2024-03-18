В самый последний момент отбежали в сторону: рухнувшая уличная сцена едва не придавила детей на Масленице

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Кронштадте, в результате которого едва не пострадали несовершеннолетние. Уличная сцена рухнула рядом с детьми и родителями во время празднования Масленицы, передает Telegram-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга.

Массовое мероприятие по случаю провожания зимы едва не обернулось трагедией. На праздновании, посвященном Масленице, по какой-то причине рухнула уличная сцена, рядом с которой находились взрослые и дети. Металлическая конструкция едва не задела юных посетителей мероприятия. Им удалось в последний момент отбежать в сторону.

Произошедшим в Кронштадте заинтересовалась прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, кто был ответственен за безопасность лиц на празднике, и дать их действиям оценку.

Ранее в Ростовской области следователи начали проверку после гибели пятилетнего мальчика. Он ушел выгуливать собаку и утонул в реке.