«Обожаю этот ритуал»: Кристина Асмус похвасталась кольцом на безымянном пальце

Актриса Кристина Асмус опубликовала в личном блоге новое фото с кольцом на безымянном пальце и рассказала, что получает предложение руки и сердца каждый день. Правда, не в реальной жизни, а в рамках съемок.

Сейчас звезда «Интернов» задействована в новом проекте, в которой ее героиня, судя по всему, либо собирается выйти замуж, либо уже имеет штамп в паспорте. В любом случае из-за этого Кристина теперь регулярно снимает и надевает помолвочное кольцо, являющееся реквизитом.

«Каждый день Саша делает мне предложение… надеть реквизит. И потом надевает кольцо на безымянный палец. В перчатках! Обожаю этот ритуал и всегда с наслаждением его проворачиваю», - призналась Асмус.

К слову, поклонники актрисы уже давно ждут, что она перестанет быть свободной женщиной. Однако после развода с комиком Гариком Харламовым Кристина не торопится вновь в ЗАГС. Она даже до сих пор не подтвердила официально свои отношения с коллегой Романом Евдокимовым, хоть и продолжает публиковать с ним весьма пикантные фото.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что встречалась с мужчиной, который применял к ней насилие.