В Екатеринбурге судебные приставы нашли двух голых малышей с самокатами на проезжей части

В Екатеринбурге двое детей полутора и трех лет катались на самокатах по проезжей части без присмотра родителей. Примечательно, что при этом оба малыша были абсолютно обнажены. Обнаружить и спасти несовершеннолетних от опасных игр на дороге удалось судебным приставам. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации источника, дети были замечены на улице Летчиков в микрорайоне Завокзальный. Приставы отметили, что они ездили на самокатах в непосредственной близости от машин и были без какой-либо одежды и обуви.

В итоге мальчиков спасли и отвезли домой. На пороге судебных приставов встретила мама малышей, которая оказалась не особо удивлена, что ее сыновья голышом играли на дороге. Теперь семью ожидает проверка. Известно, что на место были вызваны сотрудники соцзащиты и инспекторы по делам несовершеннолетних.

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