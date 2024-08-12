В Самарской области двухлетняя девочка умерла после изнасилования соседом. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Вечером 11 августа в реанимацию Чапаевска доставили двухлетнего ребенка – девочка была без сознания и с многочисленными телесными повреждениями. Врачи делали все возможное, но спасти ребенка не удалось.

В кратчайшие сроки в Чапаевске задержали мужчину, причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый сосед семьи.

По данным следствия, он увидел девочку во дворе частного дома – ребенок был короткое время без присмотра. Злоумышленник отвел соседку в заброшенный дом и изнасиловал.

Следователи назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отец изнасиловал собственную дочь более 50 раз за год. 43-летний мужчина начал домогаться родственницы, когда ей было 11-ть. Известно, что родители девочки разводятся.