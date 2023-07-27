В Самарской области 39-летний мужчина заманил школьницу в дом мороженым и удерживал как пленницу

В дачном массиве в Самарской области 39-летний мужчина заманил соседку-школьницу к себе домой мороженым и удерживал насильно. На поиски девятилетней девочки отправились бабушка и сестра – им удалось вызволить ребенка из плена.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел 22 июля. Мужчина предложил девочке мороженое и завел в дом, а потом удерживал насильно. Ребенка начали искать родные: бабушка нашла девочку у соседа и стала стучать в двери. Он отпустил пленницу.

По данным источников издания в правоохранительных органах, мужчина психически нездоров. При этом действия сексуального характера в отношении ребенка не совершались, утверждают собеседники.

В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как пишет издание, мужчина мог избить бабушку или ее внучку. В региональном Следственном комитете возбудили еще и уголовное дело о похищении человека.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени убил соседку и сутки переписывался с ее родственниками.