В Самаре возбудили дело на родителей, чей 7-летний сын прятался в ветклинике

В Самаре возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей на жителей, чей семилетний сын прятался в ветклинике. Мальчик жаловался на отца-тирана.

Подробности сообщает КП-Самара.

Сотрудница ветклиники разместила пост в соцсетях, в котором рассказала о мальчике, приходившем спрятаться от родителей. Информацию освещали СМИ. Выяснилось, что в органах опеки знали о семье, но оснований для изъятия ребенка не было.

Женщина рассказала, что мальчик прибегал в рваной и грязной одежде, с глазами, «как у загнанного волчонка». Мальчик рассказывал, что прячется от родителей. Несовершеннолетний перестал туда ходить, как только в клинике ребенка нашел отец. Известно, что семья живет в общежитии. От соседей на них поступают жалобы.

Ситуацию контролирует прокуратура, на отца ребенка составили протокол в полиции. Сотрудница ветклиники переживает за свою безопасность. В ее выходной на работу приходил отец, он искал женщину, рассказавшую о происходящем в семье.

Ребенок продолжает жить с семьей: отцом, мачехой и братом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Орле ребенок вышел из детсада и попал под грузовик.