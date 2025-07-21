В Орле ребенок вышел из детсада без присмотра и попал под грузовик. Об этом сообщает Прокуратура Орловской области.

Суд орла признал виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) заведующую детского сада, которая не углядела за ребенком. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года трехлетний ребенок смог самостоятельно открыть калитку детского сада и покинуть учреждение. Когда ребенок подошел к дороге, его сбил грузовик. Сообщалось, что пострадавший получил травмы.

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