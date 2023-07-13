В Самаре обнаружили нелегальный морг: покойных хранили в холодильниках с надписью «мясо»

Нелегальный морг нашли в одном из гаражей Самары. Там покойных хранили в обычных магазинных холодильниках, на которых были надписи «мясо» и «мороженое». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что тела пожилых мужчин и женщин нашла местная блогерша. По ее словам, усопшие лежали друг на друге. Их тела были подмороженными. Сверху была стеклянная дверца и кусок картонки. Вокруг располагались венки, кресты, гробы.

«Судя по антуражу, холодильню оборудовала одна из местных поминальных контор. Чтобы сдирать с родственников по полному прайсу, но официальным моргам не платить», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жители уже забили тревогу и обратились полицию. Они требуют, чтобы нелегальную похоронку прикрыли, а усопшими занимались только профессионалы.

Ранее мы писали о том, как в Тюменской области морг по ошибке выдал родственникам чужое тело, которое было уликой. Родственники покойного заметили подмену во время похорон, причем чужой труп был одет в одежду, которую принесли близкие для своего умершего. По данному случаю завели уголовное дело.