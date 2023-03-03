В Тюменской области морг по ошибке выдал родственникам чужое тело, которое было уликой

В ишимском морге Тюменской области перепутали тела и выдали родственникам труп другого человека. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на общественника Владимира Воронина.

Родственники покойного заметили подмену во время похорон, причем чужой труп был одет в одежду, которую принесли близкие для своего умершего. По данному случаю завели уголовное дело. По словам активиста Воронина, тело человека, которого положили вместо почившего, было уликой в уголовном деле.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области прокомментировали происшествие.

«К сожалению, действительно, вследствие человеческого фактора, сотрудником морга ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» была допущена ошибка в оформлении документации. Данный факт достаточно быстро был обнаружен сотрудниками, и приняты меры для его устранения. Руководством бюро была организована служебная проверка, в ходе которой был выявлен факт нарушения трудовых обязанностей санитара, за что он привлечен к дисциплинарной ответственности. Департамент здравоохранения Тюменской области соболезнует родственникам умершего пациента и выражает сожаление о произошедшем», – отметили в департаменте.

Добавляется, что согласно Гражданскому кодексу РФ ответственность перед родственниками за умершего человека обычно несет морг. Ритуальная фирма, которая предоставила недостоверную информацию о почившем в морг, тоже может быть привлечена к ответственности.

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