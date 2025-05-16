В Самаре не стали выносить приговор обвиняемому в убийстве двухлетней девочки

Обвиняемый в убийстве двухлетней девочки в Чапаевске заявил о своей невиновности. 36-летнему мужчине должны были вынести приговор, но судебное следствие продолжится. Об этом сообщила мать ребенка Юлия в беседе с 360.ru.

По версии следствия, в начале августа 2024 года мужчина заметил, что ребенок находился во дворе один, увел его в заброшенный дом, несколько раз ударил руками и металлическими предметами, а потом изнасиловал. После этого он скрылся. Выяснилось, что в тот момент обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных травм девочка скончалась в больнице. Ее мать убеждена, что мужчина виновен и требует для него максимально строгого наказания. Но следствие продолжается. По словам женщины, на ребенке не обнаружили биологических следов, поэтому будут вызывать экспертов.

«От себя хочу, чтобы он испытал все то же самое в многократном размере, что доставил моей девочке», — высказалась женщина.

Она добавила, что знала мужчину с детства и тогда дружила с ним. Он знал их семью. Мать не могла подумать, что сосед совершит преступление.

«Все следствие он признавал вину и все судебное заседание до тех слов, пока ему не дали слова. Говорит, что он этого не мог делать», — заявила она.

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